Rory Townsend vence ao sprint no Vale do Loire com André Carvalho a ser 23.º Irlandês concluiu os 202 quilómetros do trajeto entre Chambray-lès-Tours e Tours em 4:53.16 horas