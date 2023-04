Ruben Guerreiro 9.º na quinta etapa da Volta ao País Basco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista português Ruben Guerreiro (Movistar) foi esta sexta-feira nono classificado na quinta e penúltima etapa da Volta ao País Basco, um lugar à frente do líder da geral, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

O colombiano Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) venceu a tirada de 164,5 quilómetros com início e chegada em Amorebieta, batendo num sprint restrito um grupo pequeno em que o italiano Andrea Bagioli (Soudal-Quick Step) foi segundo e o dinamarquês Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) terceiro.

Guerreiro chegou em nono, à frente de Vingegaard, e subiu a 31.º da geral, agora a 4.12 minutos do dinamarquês que venceu a Volta a França em 2022 e hoje segurou a liderança.

O espanhol Mikel Landa (Bahrain-Victorious) é segundo, a 13 segundos, e o francês David Gaudu (Groupama-FDJ) mantém-se em terceiro, a 31, com Skjelmose a subir a quarto, a 32.

Outro português na Movistar, Nelson Oliveira prosseguiu o trabalho em prol da equipa e hoje subiu a 40.º na geral, após novo dia em bom plano, enquanto Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) é agora 93.º.

No sábado, a sexta e última etapa conta com várias contagens de montanha de primeira categoria espalhadas ao longo de 137,8 quilómetros com partida e chegada em Eibar.