Ruben Guerreiro e a etapa desta sexta-feira: «Vou tentar fazer alguma coisa»

Ruben Guerreiro perdeu o foco da classificação geral, depois das quedas que sofreu nas primeiras etapas do Tour, realizadas na Dinamarca, facto que o colocam em 135.º lugar, a mais de 22 minutos de Tadej Pogacar, o novo líder. Por isso, o português vai tentar agora brilhar de outra maneira e aponta já para a etapa desta sexta-feira, na primeira chegada em alto."Amanhã vou tentar fazer qualquer coisa ou então no domingo", disse ao ciclista da EF Education, explicando que a perda de tempo na etapa seis, desta quinta-feira (96º, a 6.34 minutos), teve então uma razão de ser."Acho que nunca fiz uma etapa tão rápida na Volta a França [220 quilómetros à média de 49.376 km/h]. No início não me senti tão bem devido às mazelas que tenho no corpo, não tenho recuperado muito. Na parte final, decidi levantar um pouco o pé a pensar na etapa de amanhã. O Neilson Powless estava bem apoiado, o objetivo era que ele vestisse a camisola amarela, mas o Pogacar está na forma que nos habituou a todos".Neilson Powless é o segundo classificado da geral, a somente quatro segundos de Tadej Pogacar.