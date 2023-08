Ruben Guerreiro e o balanço do Mundial: «O sr. Poeira avisou-nos...»

Ruben Guerreiro foi um dos três portugueses que não terminaram a prova de fundo dos Mundiais, em Glasgow e no final fez o balanço, reconhecendo que a má colocação à entrada para o circuito ditou o desfecho da corrida."O sr. Poeira [selecionador nacional] avisou-nos disso logo de manhã, mas não consegui entrar bem colocado. E, num circuito que parecia um critério, isso paga-se caro", disse Rúben Guerreiro em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).Também André Carvalho abandonou quando faltavam cinco das dez voltas ao circuito, e no fundo a explicação é a mesma que deu Ruben Guerreiro. "Desde a paragem [corrida esteve parada muito tempo devido a uma manifestação] a velocidade foi sempre a ‘top’. Fiquei para trás no momento em que caiu o Fernando Gaviria e já não consegui chegar à frente. No lugar em que se entre no circuito é onde se fica. Vamos passando corredores, mas há ‘cortes’ à frente e temos de perseguir outra vez".Nelson Oliveira foi o único a terminar, em 46.º, a 14.13 minutos."Era uma corrida muito técnica com um circuito final em que ou se estava bem colocado e se tinha pernas ou não era possível um bom resultado. No meu caso, até estava bem colocado, mas a fadiga foi-se instalando. A corrida fez-se muito dura. Tentámos honrar a camisola. Infelizmente, não foi possível melhor, mas sexta-feira há mais", explicou o ciclista da Movistar, agora focado no contrarrelógio de sexta-feira, onde estará também João Almeida, que também desistiu este domingo, ele que chegou a sofrer uma queda ainda no quilómetro zero.