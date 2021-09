Ruben Guerreiro em décimo na Coppa Sabatini

O dinamarquês Michael Valgren (Education First-Nippo) venceu esta quinta-feira a Coppa Sabatini, um dia depois do triunfo na Volta à Toscana, com Ruben Guerreiro, seu colega de equipa, em 10.º.

Valgren, de 29 anos, não vencia uma corrida desde 2018 e, em dois dias, bisou nesta série de corridas de um dia em Itália, triunfando agora ao cabo de 5:14.20 horas, necessárias para cumprir os 210,8 quilómetros com partida e chegada em Peccioli.

O triunfo foi ganho ao sprint ao italiano Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), a três segundos, enquanto o francês Mathieu Burgardeau (Total Energies) foi terceiro, a seis.

Rui Costa (UAE Emirates) não terminou a prova, enquanto o Guerreiro acabou a 1.31 minutos do colega de equipa, no primeiro top 10 desde a 15.ª etapa da Volta a França, que acabou no 18.º posto final.