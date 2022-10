Rúben Guerreiro próximo de rumar à Movistar

Rúben Guerreiro deverá mesmo deixar a EF Education-EasyPost no final desta temporada, um ano antes do final do vínculo que o liga à equipa norte-americana. A revelação foi feita pelo empresário ciclista português de 28 anos em declarações ao portal 'Velo News', numa conversa na qual revelou que o futuro poderá passar pela Movistar. Contudo, ainda antes de se comprometer com os espanhóis, Guerreiro tem de chegar a acordo com a EF Education-EasyPost para rescindir o atual contrato, algo que para Giuseppe Acquadro será fácil de conseguir.





"Ainda temos mais um ano de contrato com a EF Education, mas acho que podemos chegar a um acordo. Se isso acontecer, então ele mudará de equipa. Está próximo de rumar à Movistar Ainda estamos em conversações, mas estamos a falar de um contrato de três ou quatro anos. Não está fechado, mas está a caminho de", confessou Acquadro.A decisão de Rúben Guerreiro em deixar a equipa que representava desde 2020 deve-se essencialmente à chegada de Richard Carapaz, que lhe retirará protagonismo para a nova época, conforme o próprio nos confessou . "Desejo estar numa estrutura que me dê mais liberdade nas provas, que possa evoluir. Gosto de desafios e na EF Education, com a chegada do Richard Carapaz, vai ser ainda mais difícil", disse na altura o Cowboy de Pegões.Na Movistar, Guerreiro irá encontrar Nélson Oliveira, português que está na estrutura espanhola desde 2016.