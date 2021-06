Ruben Guerreiro renova contrato com a EF Education-NIPPO

O português Ruben Guerreiro renovou o seu vínculo com a equipa EF Education-NIPPO, anunciou esta noite a formação norte-americana no seu site oficial. No seu comunicado, a EF não revela qual a duração do novo vínculo, mas aproveita para enaltecer o trabalho e qualidade que o português tem desenvolvido desde que chegou, em 2020.





"Esta equipa é como uma casa para mim. Tem sido perfeita para o meu crescimento e para demonstrar a minha capacidade", explicou o português, que na temporada foi uma das revelações do ano ao vencer uma etapa no Giro'2020 e também ao garantir a camisola da montanha da mesma Grande Volta. "No passado tive algumas lesões, mas aqui sinto-me num lugar estável e noto a evolução tanto como ciclista como pessoa. Estou bastante entusiasmado para viver bons momentos no futuro", assumiu.De olho no que aí vem no que falta de ano, Rúben Guerreiro assume querer "fazer uma nova Grande Volta depois do azar vivido no Giro". "Quero lutar de novo numa prova de três semanas e acabar com uma boa performance."Do lado da equipa, Jonathan Vaughters, CEO da EF Education-NIPPO, deixa rasgados elogios ao português. "É um dos ciclistas com instinto mais apurado que já vi. Consegue trepar bem e enfrentar basntante bem terrenos e condições difíceis. Quando está num grupo pequeno sabe como ganhar etapas. Ele tanto pode ganhar etapas como também consegue ajudar os seus colegas a ganhar. Sabe ler a corrida bastante bem", declarou.