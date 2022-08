Ruben Pereira sobre a ausência de Luís Mendonça: «Achou melhor não alinhar, mas nada pesa sobre ele»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ruben Pereira, diretor-desportivo da Glassdrive, explicou ao nosso jornal que a retirada de Luís Mendonça da lista para a Volta a Portugal foi uma decisão exclusiva do ciclista."Por livre vontade dele não vai alinhar. Achou melhor não fazê-lo, para proteger a imagem da equipa e mesmo progetendo-se a si, porque certamente iriam abordá-lo na Volta sobre este assunto", frisou Ruben Pereira, referindo-se ao facto de Luís Mendonça ter sido visado na operação feita pela Polícia Judiciária na terça-feira, mas sem consequência."O Luís não é arguido, não encontraram nada de ilegal nas buscas no que a ele diz respeito, nada pesa sobre ele, mas aconselhado pela Federação Portuguesa de Ciclismo e pela organização da Volta a Portugal decidiu não participar. Mantemos a confiança no ciclista, é o nosso capitão e continuará na equipa", frisou ainda Ruben Pereira.