Rui Costa 13.º no Trofeo Andratx em Maiorca

O português Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) terminou esta sexta-feira na 13.ª posição o Trofeo Andratx, a 55 segundos do vencedor, o seu companheiro de equipa belga Kobe Goossens, que somou o primeiro triunfo da carreira.

Goossens, de 26 anos, ofereceu o segundo triunfo à equipa belga no terceiro dia do Challenge de Maiorca, ao chegar sozinho ao topo do Mirador des Colomer, 4:07.00 horas e 160,9 quilómetros depois da partida, em Andratx.

O espanhol Pelayo Sánchez (Burgos-BH) e o belga Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) ocuparam os restantes lugares do pódio, ao chegarem 39 e 40 segundos depois do vencedor.

Rui Costa, que na terça-feira venceu o Trofeo Calvià, na estreia do campeão mundial de fundo de 2013 pela Intermarché-Circus-Wanty, terminou na 13.ª posição, a 55 segundos, à frente de João Almeida (UAE Emirates), que foi 21.º, a 01.14 minutos de Goossens, enquanto Rui Oliveira (UAE Emirates) não terminou.

Ainda para o Challenge de Maiorca, disputam-se o Trofeo Serra de Tramuntana, no sábado, e o Trofeo Palma, no domingo.