Rui Costa acaba Volta a Limousin em 10.º lugar

O ciclista português Rui Costa (UAE Emirates) terminou esta sexta-feira a Volta a Limousin em 10.º lugar, seguido do colega de equipa Rui Oliveira, após a quarta e última etapa que consagrou o espanhol Alex Aranburu (Movistar).

Aranburu foi segundo na ligação de 174,8 quilómetros entre Saint-Laurent-sur-Gorre e Limoges, ganha ao sprint pelo italiano Vincenzo Albanese (EOLO Kometa), ao cabo de 3:56.00 horas, defendendo o triunfo na geral.

O italiano Diego Ulissi (UAE Emirates), terceiro na etapa, acabou em segundo da geral, a 10 segundos do espanhol, com o belga Greg van Avermaet (AG2R Citroën) em terceiro, a 18 segundos.

Rui Costa fechou a prova a 1.08 minutos de Aranburu, no 10.º lugar, com Rui Oliveira em 11.º, a 1.20 minutos, após chegarem integrados no pelotão, esta sexta-feira.