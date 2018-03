Rui Costa (UAE-Team Emirates) lamentou as duas quedas sofridas este domingo no Paris Nice, que fizeram com que não fosse além da 153.ª posição, a 17.33 minutos de Démare."Cair uma vez já é mau, mas duas é demais. Eu tive o azar de ir duas vezes ao chão. Tenho dores no joelho. Nada bom começar assim uma corrida tão importante como o Paris-Nice. Vamos ver como acordo amanhã [segunda-feira]", lamentou Rui Costa, na sua página oficial na rede social Facebook.A segunda das oito etapas que compõem a edição de 2018 do Paris-Nice realiza-se na segunda-feira, entre Orsonville e Vierzon, na extensão de 187 quilómetros.

Autor: Lusa