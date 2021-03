Rui Costa corre no Algarve

Ainda não há lista provisória quanto às equipas e ciclistas que participarão na Volta ao Algarve, até porque foi adiada de fevereiro para maio (5 a 9), mas Rui Costa, tal como já seria se a corrida fosse na data original, vai alinhar com a UAE. A prova vai coincidir em dois dias com a Volta a Itália (8 a 30 de maio), impedindo que outros portugueses do World Tour possam correr em Portugal, por exemplo João Almeida (Deceuninck).