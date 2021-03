Rui Costa e os objetivos no Paris-Nice: «Se estiver bem, porque não lutar pela classificação geral?»

Rui Costa e Rui Oliveira, ambos da UAE Emirates, são os dois portugueses que disputam o Paris-Nice, que arrancou este domingo. Ambos cederam 19 segundos na etapa inaugural, ganha pelo irlandês Sam Bennett, da Deceuninck-Quick Step.





Os objetivos de Rui Costa para a corrida francesa começam por estar focado no apoio a um colega, mas o desenrolar da prova pode ditar outras metas. "Os objetivos são claros, temos um líder, o norte-americano Brandon McNulty. Tem demonstrado boas indicações. Vamos tentar dar-lhe apoio nas primeiras etapas para não haver nenhum tipo de percalço. Os objetivos da equipa são estes. Quanto a mim, irei tentar ver como me encontro, já tendo até agora alguns dias de competição. Nas últimas corridas até me senti bem. Saio para este Paris-Nice um pouco pendente dos primeiros dias da prova, fazendo apenas um balanço até ao quarto dia com a chegada em alto. Até lá vamos ter o contrarrelógio no terceiro dia. A partir daí é que vamos ver como eu estou e se posso tentar algo mais na corrida. Se eu estiver bem e que as coisas estão a correr bem na prova, porque não lutar pela classificação geral", disse-nos o campeão mundial de 2013 em Paris, antes do início da etapa inaugural.Vencer uma etapa, não seria o primeiro objetivo? "O meu pensamento é ver em que estado me encontro no quarto dia. Claro que, se as sensações não forem as melhores, iremos optar por uma outra tática", frisou ainda Rui Costa.Rui Costa iniciou a época de 2021 um pouco mais tarde e o foco está sobretudo em Tóquio. "As primeiras provas foram agradáveis. Tivemos três dias complicados em Nice em competição no Tour du Var, mas a preparação este ano não foi tão exigente, isto por ter acabado a Volta a Espanha mais tarde. Comecei um pouco mais lento a época. Para este ano tenho vários objetivos interessantes e um deles é os Jogos Olímpicos, então parto para esta época não tão forte como nos outros anos, mas acredito também que, por ter acabado a Volta a Espanha mais tarde, a forma física irá vir mais tarde. O Paris-Nice será para ver como me encontro fisicamente. Depois daqui irei para a Catalunha, que não estava nos meus planos, mas optei por fazer porque acredito que vou sair do Paris-Nice com um bom ritmo e uma boa condição".Marco Martins, em Paris