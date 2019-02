Rui Costa em 10.º lugar na Comunidade Valenciana

Rui Costa, da UAE-Emirates, subiu este sábado ao décimo lugar da Volta à Comunidade Valenciana, após a quarta etapa, que teve um final de montanha em que o espanhol Ion Izaguirre (Astana) chegou à liderança.Izaguirre entrou em quarto na meta de Alcocebre, coincidente com uma contagem de montanha de primeira categoria, recuperando tempo suficiente para arrebatar o primeiro lugar ao norueguês Edvald Boasson Hagen (Dimension Data).O britânico Adam Yates (Mitchelson) foi o melhor desta etapa 'rainha', 188 quilómetros entre Villarreal e Alcala-Alcocebre, cumpridos em 4:54:57 horas, com o espanhol Alejandro Valverde (Movistar) a ser creditado com o mesmo tempo. A dois segundos, o espanhol Pello Bilbao, da Astana, e Izaguirre.Rui Costa fez uma boa subida, mais atrasado, terminando em 11.º com 30 segundos a mais que Izaguirre, o que lhe permitiu subir dois patamares na geral, de 12.º para 10.º, a 48 segundos.O ciclista da UAE-Emirates passou a ser o português mais bem classificado na geral individual, a um dia do final da prova, sucedendo a Nelson Oliveira (Movistar), ciclista que era quarto e caiu para 12.º (a 59 segundos), após o 21.º posto de hoje.O melhor elemento da W52-FC Porto no dia de hoje foi Edgar Pinto, em 25.º, a 1.04. Na geral, é também o melhor dos 'dragões', em 33.º, a 2.48. Já Amaro Antunes (CCC), ocupa o 28.º posto, a 2.19.Na frente da prova, Izaguirre comanda com vantagem de sete segundos sobre Valverde e Bilbao e 16 sobre o irlandês Daniel Martin, colega de equipa de Rui Costa.No domingo, corre-se a última etapa da Volta à Comunidade Valenciana, de traçado plano e propícia à defesa da 'amarela' por parte de Izaguirre.