Rui Costa em 10.º lugar na terceira etapa da Volta a Limousin

O ciclista português Rui Costa (UAE Emirates) foi esta quinta-feira, o 10.º classificado na terceira etapa da Volta a Limousin -Nova Aquitânia, ganha pelo colega de equipa italiano Diego Ulissi, fechando o top 10 também da geral individual.

Ulissi, de 33 anos, foi o mais rápido de um grupo de nove corredores que disputou a vitória na chegada a Malemort, depois de 181,7 quilómetros iniciados em Donzenac, concluídos em 4:22.03 horas.

O belga Greg van Avermaet (AG2R Citroën) foi segundo e o espanhol Alex Aranburu (Movistar), ainda líder da geral, foi terceiro, com Rui Costa a entrar a 44 segundos, seguido de outro português, o colega de equipa Rui Oliveira, no 11.º posto.

Na geral, ambos os lusos subiram aos mesmos lugares após uma boa exibição da UAE Emirates, com Costa a 1.02 minutos do líder e Oliveira a 1.14 minutos.

A Volta a Limousin, que Aranburu lidera com oito segundos de vantagem para Ulissi, termina na sexta-feira, com uma ligação ondulada entre Saint-Laurent-sur-Gorre e Limoges, com 174,8 quilómetros cronometrados.