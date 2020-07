Rui Costa entre os inscritos para a prova de reabertura de ciclismo

Rui Costa (UAE Emirates) vai disputar a prova de reabertura da temporada velocipédica, no domingo, em Sangalhos, de acordo com a lista de 93 inscritos divulgada esta quinta-feira, que integra outros especialistas em contrarrelógio.

Além do campeão do mundo de fundo em 2013, a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) confirmou a presença de outros três corredores lusos de equipas do 'WorldTour', casos de Rúben Guerreiro (EF Pro Cycling), Ivo Oliveira (UAE Emirates) e Rui Oliveira (UAE Emirates), assim como de José Neves (Burgos BH), do segundo escalão mundial.

Em disputa na prova que marca a retoma da modalidade após a interrupção devido à pandemia de covid-19 vai estar um contrarrelógio individual de 22 quilómetros, entre o Centro de Alto Rendimento de Anadia e a Rua da Fonte Nova, em Sangalhos, pontuável para a Taça de Portugal.

Os espanhóis Alejandro Marque (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), Gustavo César Veloso (W52-FC Porto), campeões da Volta a Portugal em 2013 e em 2014 e 2015, respetivamente, o russo Sergei Shilov (Aviludo-Louletano) e os portugueses Rafael Reis (Feirense) e Tiago Machado (Efapel) são alguns dos especialistas em 'crono' inscritos.

Pedro Andrade (Hagens Berman Axeon) vai ser o primeiro corredor a partir, às 15 horas, enquanto Rui Costa fecha a lista de partida, às 16h32, numa competição que vai ser disputada sob medidas de segurança sanitária, sem que o público possa estar nas partidas e chegadas, mas podendo assistir à passagem dos corredores, sem grandes aglomerados.