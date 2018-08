Rui Costa falha Vuelta para ir ao Canadá

A UAE Emirates anunciou ontem os oito ciclistas que vão correr a Volta a Espanha e nessa lista não consta o nome de Rui Costa. Esta será a primeira temporada, desde que deu o salto para o World Tour, em 2009, em que o português não fará qualquer grande volta.

O ciclista da UAE está completamente focado nos Campeonatos do Mundo de Innsbruck, na Áustria, e vai preparar essa prova no Canadá, competindo nas clássicas do Quebec e de Montreal, a 7 e 9 de setembro, respetivamente.

Assim, a Vuelta contará com quatro representantes portugueses: Nélson Oliveira (Movistar), Tiago Machado e José Gonçalves (Katusha) e ainda José Mendes (Burgos). A competição arranca no sábado, com um contrarrelógio individual (10 km) em Malága.