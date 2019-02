Rui Costa mantém quarto lugar na Volta a Omã

O português Rui Costa (UAE-Emirates) manteve esta terça-feira o quarto lugar na Volta a Omã, após a quarta etapa, vencida pelo italiano Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), a 24 segundos do cazaque Alexey Lutsenko (Astana).Colbrelli cumpriu os 131 quilómetros entre Yiti e o Centro de Convenções e Exposições de Omã em 3:17.09 horas, o mesmo tempo do belga Greg Van Avermaet (CCC), do francês Clément Venturini (AG2R) e do sul-africano Ryan Gibbons (Dimension Data), segundo, terceiro e quarto classificados, respetivamente.Rui Costa foi o 14.º a cruzar a meta, com o mesmo tempo dos primeiros, mantendo-se no quarto lugar, a 24 segundos de Lutsenko.Na classificação geral, o cazaque permanece na liderança, agora com 14 segundos de vantagem sobre Van Avermaet, que subiu do terceiro ao segundo posto, por troca do espanhol Jesús Herrada (Cofidis), ainda a 18.Na quarta-feira o pelotão vai enfrentar os 152 quilómetros da quinta etapa, entre Samayil e Al Jabal Al Akhdar, onde está instalada a meta e uma contagem do prémio de montanha.