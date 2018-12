Rui Costa na Volta à Comunidade Valenciana

A nova época está a começar e são vários os ciclistas portugueses que estão pré-convocados para as primeiras corridas do ano de 2019, como seja Rui Costa (UAE), campeão mundial em 2013, que vai estar na Volta à Comunidade Valenciana (Espanha), entre 6 e 10 de fevereiro.Daniela Reis (Doltcini-Van Eyck Sport): Santos Women's Tour Down Under (10-13 de janeiro)Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin) e Ivo Oliveira (EUA): Santos Tour Down Under (15-20 de janeiro)Domingos Gonçalves (Caja Rural): Vuelta a San Juan Internacional (20 de janeiro-3 de fevereiro)Daniela Reis (Doltcini-Van Eyck Sport): Cadel Evans Great Ocean Road Race (26 de janeiro)Ivo Oliveira (EUA): Cadel Evans Great Ocean Road Race (27 de janeiro)Rui Costa (EUA), José Gonçalves (Katusha-Alpecin) e Amaro Antunes (CCC): Volta à Comunidade Valenciana (2-10 de fevereiro)José Gonçalves e Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin), Amaro Antunes (CCC), Domingos Gonçalves (Caja Rural) e Hélder Gonçalves (Oliveirense): Volta ao Algarve (20-24 de fevereiro)