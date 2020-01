Rui Costa regressa

Boas notícias para quem é fã do ciclismo e de Rui Costa. O ciclista da UAE Emirates vai voltar a competir no nosso país, para marcar presença na Volta ao Algarve, em fevereiro, prova que não corre desde 2014, ano em que se apresentou na corrida como campeão mundial.

"É sempre um gosto correr no nosso país. Já há alguns anos que não conseguia vir cá, mas este ano pedi à equipa", frisou ao nosso jornal Rui Costa, satisfeito então pelo facto de a UAE Emirates ter aceitado o seu pedido.

"Sabe sempre bem sentir o apoio dos portugueses", frisou o poveiro, que deverá ter a companhia em terras nacionais dos colegas de equipa, os gémeos Ivo e Rui Oliveira.

O pelotão da Volta ao Algarve de 2020, prova em que Record é jornal oficial, começa a ganhar forma e são já muitas as estrelas que garantiram a presença de 19 a 23 de fevereiro. Rui Costa junta-se assim a nomes como os do italiano Vincenzo Nibali (agora na Trek), do belga Philippe Gilbert (Lotto Soudal) ou do campeão olímpico, o também belga Greg Van Avermaet (Team CCC).

Liège e Romandia

A primeira parte do calendário de 2020 de Rui Costa está definido, mas desconhecendo-se ainda qual a (as) Grandes Voltas que fará, uma vez que a gestão nesta área terá de ser feita de acordo com os Jogos Olímpicos, tendo em conta, por exemplo, que o final do Tour é demasiado próximo das provas de Tóquio’2020.

Depois do Algarve, fará a Volta à Catalunha, a Volta ao País Basco, uma das clássicas das Ardenas, a Liège-Bastogne-Liège, seguindo-se a Volta à Romandia, de 28 de abril e 3 de março. O início da época será na Volta à Arábia Saudita, de 4 a 8 de fevereiro.