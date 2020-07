Rui Costa satisfeito com "bom teste" em Anadia

O ciclista português Rui Costa (UAE Emirates) mostrou-se este domingo contente pela vitória no contrarrelógio da Prova de Reabertura, em Anadia, no que foi "um bom teste" com "boas sensações" para o regresso à competição.

Com um tempo de 28.10 minutos, o campeão do mundo de fundo em 2013 e um dos corredores do WorldTour presentes, de 33 anos, foi o melhor ao longo do percurso de 22 quilómetros, a partir do Velódromo de Sangalhos, num exercício individual que marcou o regresso das corridas em Portugal.

Rafael Reis (Feirense) foi segundo classificado, a três segundos, enquanto o espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto) acabou no terceiro lugar, a 22.

Depois de um "bom regresso", numa nova passagem que não estava planeada por Portugal, após a Volta ao Algarve, Rui Costa elogiou a organização e os cuidados, que levaram a "riscos zero" após quase quatro meses sem provas, devido à pandemia de covid-19.

"O percurso foi bastante rápido e seletivo em algumas partes, e o vento fez-se sentir. Foi um bom teste e as sensações foram boas. Estou contente com a minha prestação, os valores estão ainda um pouco longe do que quero para o início da temporada" no WorldTour, afirmou.

Na conferência de imprensa, o atleta natural da Póvoa de Varzim frisou que entra "em todas as provas para competir e não para treinar", reforçando as "boas sensações" a caminho da primeira prova UCI, a italiana Strade Bianche, em 01 de agosto.

Depois, revelou, o plano passa por correr "muito ciclismo", num calendário condensado em três meses e meio, até ao início de novembro, devido à pandemia, num momento em que "praticamente todas as competições" são objetivos.

Para já, a Volta a Polónia, várias provas em França, as clássicas do Canadá e das Ardenas, os Mundiais de Estrada e a Volta a Espanha fazem parte do 'livro' do ciclista, que admite que poderá ainda correr os Nacionais.

O melhor sub-23 em prova, Daniel Dias (Sicasal/Torres Vedras), que foi 22.º classificado, afirmou estar "muito feliz" por ter conseguido "o principal objetivo de um dia bastante bom", o primeiro na sua faixa etária.

O objetivo, contou o jovem de Vila Nova de Gaia, é agora "disputar a vitória na Taça de Portugal", no seu escalão etário, que lhe escapou em anos anteriores devido a "infortúnios" ou quedas.