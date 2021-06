Rui Costa segundo no Grand Prix de Aargau

Rui Costa foi esta sexta-feira segundo colocado no Grand Prix de Aargau, na Suíça, apenas batido ao sprint pelo holandês Ide Schelling. Numa prova de um dia disputada num circuito em torno da cidade de Leuggern, com 172 quilómetros, o português da UAE Emirates escapou na derradeira volta na companhia de Esteban Chavez (BikeExchange) e Schelling (Bora-Hansgrohe), acabando apenas por ser batido por este último.





"Tenho-me preparado bastante bem nos últimos meses tendo em vista estas provas na Suíça. Esta prova era importante para ver a minha condição de olho na Volta à Suíça. Hoje foi a confirmação de que as minhas pernas estão bem e também tivemos muitos elementos no final, por isso a equipa também está bem. Tínhamos o Molano lá atrás para o caso de a luta ser ao sprint, mas no final atacar foi a decisão correta. Obviamente que adorava ter ganho, mas sei que a forma física está lá tendo em vista a próxima semana", disse o português, que no domingo arranca a sua participação na referida Volta à Suíça, com um contrarrelógio de 10,9 quilómetros.