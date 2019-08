Rui Costa segundo no último dia da Volta a Burgos

O ciclista Rui Costa (UAE--Emirates) foi este sábado segundo classificado na quinta e última etapa da Volta a Burgos, em Espanha, vencida pelo colombiano Ivan Sosa (INEOS), que conquistou o troféu.Na derradeira tirada, Sosa cumpriu os 146 quilómetros entre Santo Domingo de Silos e Lagunas de Leina em 3:33.53 horas, batendo Rui Costa por oito segundos e o eritreu Amanuel Ghebreigzabhier (Dimension Data), que liderava um quarteto, por 14 segundos.Ivan Sosa, que partiu com a amarela segura por 17 segundos, terminou a competição com 31 segundos de avanço para o espanhol Óscar Rodríguez (Euskadi) e 42 para o equatoriano Óscar Carapaz (Movistar), vencedor da Volta a Itália.Rui Costa foi o melhor português, em 10.º, a 2.05 minutos, destronando Rui Vinhas (W52-FC Porto), que caiu um lugar para 11.º, a 2.49, depois de ter sido 15.º, a 1.37.A W52-FC Porto partiu no sexto lugar entre as 18 equipas em competição, mas caiu cinco posições e concluiu em 11.º, a 27.49.