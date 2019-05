Rui Costa sobe ao segundo lugar na Volta à Romandia

O ciclista português Rui Costa (UAE-Emirates) subiu esta quarta-feira à segunda posição da Volta à Romandia, depois de ter sido terceiro classificado na primeira etapa, ganha pelo eslovaco Primoz Roglic (Jumbo-Visma).Depois do 10.º lugar no prólogo, Rui Costa foi hoje terceiro na tirada, com as mesmas 4:15.18 horas de Roglic e do francês David Gaudu (FDJ-Groupama), segundo classificado.Após os 168,4 quilómetros entre Neuchâtel e La Chaux-de-Fonds, Roglic subiu à liderança, com 10 segundos de avanço sobre Rui Costa e 12 sobre Gaudu.Na quinta-feira, corre-se a segunda etapa, entre Le Locle e Morges, num total de 174,4 quilómetros.