Rui Costa sobe ao sexto lugar na Volta à Comunidade Valenciana

O ciclista português Rui Costa (Intermarché-Wanty-Circus) subiu este sábado a sexto na geral da Volta à Comunidade Valenciana, após a quarta e penúltima etapa ganha pelo britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS).



Hart, de 27 anos, impôs-se no Alto de la Cueva Santa ao cabo de 4:32.00 horas, 181,6 quilómetros volvidos e iniciados em Burriana, batendo o compatriota Thomas Gloag (Jumbo-Visma), segundo, e o líder da geral, o italiano Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), terceiro. Foi um grupo restrito a discutir a vitória no topo da subida de segunda categoria, com Rui Costa a 'entrar' no sétimo lugar e junto dos melhores.

O português, que segue em boa forma neste arranque da época, em que já venceu o Troféu Calvià, na estreia pela equipa belga, é agora sexto na geral, a 14 segundos do líder.

Ciccone tem quatro segundos de vantagem para Geoghegan Hart que, não fosse a relegação por 'sprint' irregular na segunda tirada, seria agora líder, a um dia do fim, com o espanhol Pello Bilbao (Bahrain Victorious) em terceiro, a sete.

A 74.ª edição da Volta à Comunidade Valenciana termina no domingo com a quinta etapa, que liga Paterna a Valência em 93,2 quilómetros que incluem duas subidas categorizadas, uma delas de primeira categoria.