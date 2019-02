Rui Costa termina no top 10 da Volta a Valência

Rui Costa (UAE) foi o melhor português na classificação da geral da Volta a Valência, ao terminar no top 10, a 48 segundos do vencedor, o espanhol Ion Izagirre (Astana).A última 5ª e última etapa, disputada entre Paterna e Valencia (88,5 km), foi ganha ao sprint pelo holandês Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), numa chegada em pelotão, que nada trouxe de novo quanto ao desfecho final.Na consagração em Valência, o melhor português da tirada foi José Caldeira (W52-FC Porto), a cortar a meta em 11º, com o mesmo tempo de Groenewegen. Edgar Pinto (W52-FC Porto) foi 27º, Rui Costa 48º, João Rodrigues (W52-FC Porto) 56º, António Carvalho (W52-FC Porto) 67º e Amaro Antunes (CCC) 68º, todos com o mesmo tempo do vencedor.Na geral, Izagirre ficou à frente, por 7 segundos, dos compatriotas Alejandro Valverde (Movistar) e Pello Bilbau (Astana), 2º e 3º respetivamente.Para além de Rui Costa (10º), seguiram-se na geral os portugueses Nelson Oliveira (Movistar) em 12º (a 59 s), Amaro Antunes (CCC) 28º (a 2,19 m) e Edgar Pinto (W52-FC Porto) 33º (a 2,48 m).João Rodrigues (W52-FC Porto) ficou à beira de um dos pódios, ao ser 4º na geral do Prémio da Montanha.