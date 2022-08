Rui Costa vai reforçar a Intermarché-Wanty-Gobert em 2023: «Sonho com a possibilidade de conquistar novas vitórias»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rui Costa vai reforçar a Intermarché-Wanty-Gobert em 2023, segundo anunciou a própria equipa em comunicado. Já era sabido que o ciclista português, de 35 anos, estava de saída da UAE Team Emirates, ainda sem ser conhecido oficialmente o destino a partir da próxima temporada.

Esta era uma situação avançada por Record, em julho. O campeão do Mundo de estrada apenas poderia ver o novo emblema confirmado agora, altura em que abre o mercado de transferências no ciclismo.

Além da Emirates, onde estava desde 2017, Rui Costa contou ainda passagens pelas equipas do Benfica, Lampre-Merida, Caisse d'Epargne e Movistar.

Em declarações ao site da nova equipa, o ciclista português demonstrou-se feliz pela nova etapa da carreira. "Estou muito feliz por ter a oportunidade de contribuir para o sucesso do Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux na próxima temporada. Este novo envolvimento irá oferecer-me novas oportunidades e acredito no meu valor como atleta. Lealdade, confiança e respeito são valores que eu e a Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux damos muita importância. Quero mostrar o espírito combativo para atingir os objetivos coletivos e sonho com a possibilidade de conquistar novas vitórias. Ciclistas como o Rein Taaramäe ou os meus ex-companheiros de equipa Alexander Kristoff e Louis Meintjes são ótimos exemplos de alguém que converteu a vasta experiência e grande potencial em resultados fantásticos na Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux", frisou Rui Costa.