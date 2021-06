Rui Costa perde vitória na Volta à Suíça devido a sprint irregular na etapa 6

O português Rui Costa foi o primeiro a cruzar a meta na etapa 6 da Volta à Suíça, mas acabou por ser relegado para a segunda posição devido a sprint irregular. Em causa esteve a trajetória do português no ataque final a Disentis Sedrun, o qual os comissários consideraram ter sido irregular e ter prejudicado o dinamarquês Andreas Kron. Desta forma, o português da UAE Emirates acabou em segundo na etapa, à frente de Hermann Pernsteiner, o terceiro.





Com este resultado, Rui Costa entra no top-10, precisamente para o décimo posto, a 3.33 minutos de Richard Carapaz, que continua a liderar com 26 segundos para Jakob Fuglsang.