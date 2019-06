O português Rui Costa vai alinhar na edição 2019 da Volta a França, entre 06 e 28 de julho, após dois anos de ausência, confirmou esta quinta-feira a equipa UAE-Emirates.Rui Costa, de 32 anos, vai participar pela nona vez no Tour, depois das oito presenças consecutivas entre 2009 e 2016, nas quais conquistou três etapas, duas em 2011 e 2013.O campeão do mundo de 2013 tem como melhor classificação o 18.º lugar obtido em 2012.Em 2018, o Tour não contou com corredores portugueses, algo que não ocorria desde 2008.A UAE-Emirates vai ter como chefes de fila o italiano Fabio Aru, vencedor da Vuelta e segundo do Giro de 2015, e o irlandês Daniel Martin, que terminou entre os 10 primeiros nas últimas três edições do Tour.Além de Costa, Aru e Martin, a equipa vai alinhar ainda com o belga Jasper Philipsen, o colombiano Sergio Henao e os noruegueses Alexander Kristoff e Vegard Stake Laengen e Sven Erik Bystrom.