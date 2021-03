Rui Costa: «Vou tentar lutar por uma etapa»

Rui Costa (Emirates), antigo campeão mundial, disse a Record que está confiante em recuperar a boa forma no Paris-Nice. Na 3.ª etapa, em Gien (contrarrelógio de 14,4 km), acabou esta terça-feira em 39º lugar, a 43 segundos do vencedor e novo camisola amarela, o suíço Stefan Bissegger (EF Education – Nippo).





"Acaba por ser um resultado positivo porque não é algo que eu tenho treinado muito neste início da temporada. Fiz pouca rodagem no estágio da equipa em Abu Dhabi e desde esse momento não tinha tido uma relação com a bicicleta. No entanto, encontrei-me bem na cabra do crono. Acho que não perdi assim tantos segundos. O certo é que a condição ainda não está como esperava, mas o importante é ir dia a dia, melhorar e sair daqui, do Paris-Nice, com bastante condição", considerou Rui Costa.O ciclista projetou a etapa de montanha de quarta-feira: "Tem uma subida final de 7 km, uma chegada em alto algo dura. Acho que poderei fazer um balanço sobre a minha condição na quinta-feira. De qualquer modo viemos para aqui com um objectivo, proteger o líder da equipa, o Brandon McNulty, que aliás fez um bom contrarrelógio. Ele é a nossa referência no Paris-Nice. Quanto a mim, vamos ver. Mesmo que não me sinta tão forte e tão bem como esperado, vou tentar lutar por uma etapa."Quanto a Rui Oliveira (Emirates), também se mostrou confiante para o futuro da competição. "Foi um contrarrelógio bom, tinha de tudo, o percurso era desafiante, tinha algumas zonas técnicas, perigosas, tínhamos de ter bastante cuidado. Era o meu primeiro contrarrelógio desde há bastante tempo. Não andava na bicicleta de contrarrelógio há bastantes meses. Foi um bom primeiro teste neste Paris-Nice. E estou satisfeito com a prestação e daqui só se pode melhorar", comentou Rui Oliveira, que foi 72º na etapa (a 1,02 minutos) e subiu 44 degraus na geral, ao ocupar agora a 66ª posição (a 1,02)."Os dias tem sido bons. Tem dado para fazer um bom trabalho nas chegadas ao sprint, mas falta-nos alguma ponta de sorte no final para conseguir um resultado, mas vamos continuar a trabalhar. Estamos a fazer as coisas bem. Só nos falta obter um resultado", explicou.