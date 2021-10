Rui Oliveira 10.º na corrida de scratch dos Mundiais de ciclismo de pista

O português Rui Oliveira foi esta quinta-feira 10.º classificado na prova de scratch dos Mundiais de ciclismo de pista, na cidade francesa de Roubaix, numa especialidade em que é campeão europeu.

Em Roubaix, o campeão europeu da disciplina fechou o 'top 10' de uma prova com muitas movimentações, com as últimas três voltas, de colocação para o 'sprint' final da corrida de 15 quilómetros - 60 voltas ao velódromo -, a marcaram o desfecho final.

O perigo de uma queda acabou por afetar Oliveira, que 'marcava' o italiano Elia Viviani, e afastá-lo da discussão das medalhas, na qual o mais forte foi o francês Donavan Grondin, novo campeão do mundo com autoridade, à frente do belga Tuur Dens, prata, e o britânico Rhys Britton, bronze.

"Felizmente, a queda evitou-se, mas perdeu-se o posicionamento. No cômputo geral, considero que o Rui teve um bom desempenho, sempre atento e concentrado. Estou satisfeito", declarou o selecionador, Gabriel Mendes, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

O ciclista gaiense deu início à participação portuguesa nos Mundiais de Roubaix, dada a lesão de Maria Martins, que hoje também não marcou presença na prova de eliminação.

A intenção é poupar a atleta olímpica, a contas com uma lesão, para a prova de sexta-feira no omnium, concurso olímpico em que foi sétima em Tóquio2020. 'Tata' será "avaliada pelo diretor clínico da federação durante a manhã", garante comunicado da FPC.

Na perseguição individual, estarão em prova os outros dois convocados, Iúri Leitão e João Matias.