Rui Oliveira foi o único português integrado no grupo da frente, terminando no 24.º posto, com o irmão e colega de equipa, Ivo Oliveira, a cumprir os 191,1 quilómetros da prova com mais cinco minutos em relação ao vencedor, fechando no 93.º lugar.



Em 104.º, a 6.07 minutos, terminou João Almeida, também da norte-americana Hagens Berman Axeon.

O ciclista português Rui Oliveira (Hagens Berman Axeon) terminou esta quarta-feira no 24.º lugar a corrida belga Danilith Nokere-Koerse, ganha ao sprint pelo holandês Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors).Jakobsen, de 21 anos, cortou a meta ao fim de 4:32.56 horas e foi o mais rápido dos primeiros 28 ciclistas, que disputaram o 'sprint' final, à frente do belga Amaury Capiot (Sport Vlaanderen - Baloise), segundo, e do francês Hugo Hofstetter (Cofidis Solutions Crédits), terceiro.

Autor: Lusa