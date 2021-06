Rui Oliveira: «Aqui correm com medo de ganhar e não estou habituado a esse tipo de corridas»

Rui Oliveira (UAE Emirates) terminou este domingo em 2.º lugar nos campeonatos nacionais de fundo, tendo sido apenas superado por José Neves (W-52 FC Porto). No final da corrida, o ciclista da Emirates diz a vice-liderança serve apenas como "consolação" pelo que fez durante a prova.





"Num nacional, só interessa ganhar. O segundo é uma consolação pelo que trabalhei hoje. É uma pena que no final tenha hesitado em ir com o José Neves. Estava bem, mas tentei jogar pelo seguro e aguardar que outras equipas com três elementos fossem. Aqui correm com medo de ganhar e não estou habituado a esse tipo de corridas", começou por dizer."No final, o segundo é uma consolação, mas não fico satisfeito. A correr sozinho não há muito a fazer, a W52-FC Porto tinha quatro de 11 na frente, é mais fácil controlar a corrida", finalizou.