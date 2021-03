Rui Oliveira é 26.º em clássica belga

O holandês Dylan van Baarle (INEOS) pedalou esta quarta-feira mais de 50 quilómetros em solitário para vencer a semiclássica belga Dwars door Vlaanderen--Através da Flandres, na qual o português Rui Oliveira (UAE Emirates) foi 26.º.

Van Baarle cumpriu os 184,1 quilómetros entre Roeselare e Waregem em 03:58.59 horas, escrevendo mais um capítulo de glória na época de sonho da INEOS - já leva 10 vitórias em 2021 - e conquistando a sua primeira (semi)clássica e o quinto triunfo da carreira.

O holandês, de 28 anos, destacou-se a cerca de 50 quilómetros da meta e aguentou os sucessivos ataques nos grupos perseguidores, nos quais seguiam os irmãos portugueses Ivo e Rui Oliveira (UAE-Emirates), para chegar isolado, 26 segundos à frente do francês Christophe Laporte (Cofidis) e do belga Tim Merlier (Alpecin-Fenix), respetivamente segundo e terceiro.

"É muito importante esta vitória. Estamos no bom caminho, abordámos as clássicas de forma diferente este ano, é bom correr assim", descreveu Van Baarle, responsável pelo fim de um longo interregno de triunfos da equipa britânica nas clássicas da Flandres.

Num dia em que os principais favoritos, o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) e Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), ficaram longe do triunfo -- o campeão do Mundo foi 22.º, e o holandês 58.º -, os irmãos Oliveira estiveram em destaque: primeiro, foi Ivo a tentar alcançar o holandês vencedor, antes de desistir, e, perto da chegada, foi Rui a destacar-se no trabalho para Alexander Kristoff, terminando na 26.ª posição, a 26 segundos de Van Baarle.

André Carvalho (Cofidis), o outro português em prova, foi 96.º, a 8.14 minutos.

No domingo, corre-se a Volta a Flandres, o segundo dos 'Monumentos' do ciclismo disputado esta época, após a Milão-San Remo, que teve como vencedor inesperado o belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).