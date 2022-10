Rui Oliveira e Daniela Campos queriam mais nos Mundiais de pista: «É um pouco uma desilusão»

Os portugueses Rui Oliveira, nono no scratch, e Daniela Campos, 22.ª na eliminação, mostraram-se esta quinta-feira desiludidos com os resultados nos Mundiais de ciclismo de pista em Saint-Quentin-en-Yvelines, por terem "boas sensações", ainda que ambos tenham objetivos noutras provas.



Oliveira ficou em nono numa prova ganha ao 'sprint' pelo canadiano Dylan Bibic, enquanto Campos foi das primeiras a sair de cena na prova de eliminação, conquistada pela belga Lotte Kopecky. "É um pouco uma desilusão, porque a mim não me interessa fazer segundo, terceiro, quarto, queria mesmo ganhar a camisola. É mais uma oportunidade perdida, sinto-me um pouco desiludido, mas domingo [no madison] temos mais", explicou o ciclista gaiense, de 26 anos, após a prova.

O mais experiente dos dois queria que a corrida fosse "muito mais atacada", o que tentou fazer nas últimas 20 voltas, "e a partir daí foi mais duro". "Quiçá devesse ter feito isto desde o início, porque as minhas pernas foram excelentes", lamentou.

Ainda assim, o "principal objetivo é o madison", uma disciplina presente no programa dos Jogos Olímpicos, em que compete, no domingo, ao lado do irmão, Ivo Oliveira. "No domingo, corro com o meu irmão e tenho grandes ambições, a fazer no mínimo 'top 5'. Esta corrida não significa muito em pontos, mas é sempre uma preparação e temos de estar na luta das melhores equipas se nos queremos qualificar", resumiu.

Também Daniela Campos tem baterias apontadas para a corrida de pontos, e foi escolhida pelo selecionador, Gabriel Mendes, para a eliminação para poder "desenvolver as capacidades técnicas". "As sensações eram boas para esta prova, mas a minha colocação não foi a melhor e fui logo eliminada. É assim, não tenho muito a dizer", atirou, pouco depois de sair de pista.

Admitindo a "desilusão", Daniela Campos estava já "a focar na corrida por pontos", também no domingo, na qual pretende fazer melhor depois de recuperar de hoje. "Como atleta, sendo mais jovem ou mais velha, passar por corridas que correm menos bem, por derrotas, é importante para nos desenvolvermos", resumiu.

Para sexta-feira está agendado o concurso do omnium feminino, com a olímpica Maria Martins, a final de pontos, com João Matias, e a qualificação, e finais, da perseguição individual, com Ivo Oliveira.

Os Mundiais de ciclismo de pista decorrem até domingo no Velódromo Nacional de Saint-Quentin-en-Yvelines, que será a 'casa' da disciplina em Paris2024, com a participação de mais de 350 atletas de 40 países diferentes.