Rui Oliveira e Iúri Leitão conquistam bronze no madison dos Europeus de pista

Os portugueses Rui Oliveira e Iúri Leitão conquistaram este sábado a medalha de bronze no madison dos Europeus de ciclismo de pista, fechando a prova com quatro medalhas para Portugal.





Rui Oliveira, que conquistou o ouro no scratch, e Iúri Leitão, prata nos pontos, somaram nova medalha numa corrida para duplas, ao somarem 49 pontos, menos 11 do que os novos campeões europeus, os holandeses Yoeri Havik e Jan-Willem van Schip, e a sete dos belgas Kenny de Ketele e Lindsay de Vylder, segundos.Portugal conquistou quatro medalhas nos Europeus de Grenchen, na Suíça, que hoje terminaram: além das três conseguidas por Oliveira e Leitão, também João Matias ganhou uma prata, na eliminação.Os portugueses estiveram em evidência nas 200 voltas que compõem a disciplina olímpica, na qual dois ciclistas se vão revezando na pista enquanto há 'sprints' por pontos e possibilidade de dar (ou levar) voltas de avanço.Face a oposição de peso, foram somando pontos numa corrida muito atacada, consolidando uma posição nos primeiros cinco, antes de conseguirem uma dobragem ao pelotão já nas últimas 70 voltas.Os holandeses acabaram por responder e posicionar-se de forma confortável para o ouro, enquanto os belgas acabaram por roubar a prata a Portugal, que ainda tentou nova dobragem para chegar ao ouro, mesmo no final.O sprint final foi arrebatado pelos belgas, que somaram 10 pontos e ultrapassaram Leitão e Oliveira, que terminaram no bronze.