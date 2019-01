Rui Oliveira e Maria Martins sagram-se campeões nacionais de omnium

Rui Oliveira, em masculinos, e Maria Martins, em femininos, sagraram-se hoje campeões nacionais de omnium, nas respetivas provas de elite dos campeonatos de ciclismo de pista, que se disputaram no Velódromo de Sangalhos, em Anadia.Na competição masculina, Rui Oliveira venceu a primeira das quatro disciplinas do concurso olímpico, o scratch, antes de João Matias se impor na corrida tempo.Rui Oliveira, vice-campeão europeu de eliminação, venceu nesta prova, antes de se impor também nos pontos, enquanto João Matias terminou a 18 pontos do novo campeão nacional de elite, com o terceiro lugar a pertencer a César Martingil.Na prova feminina, só duas ciclistas conseguiram terminar com pontos positivos, com Maria Martins a impor-se a Soraia Silva, com 40 pontos de vantagem, conseguidos ao vencer todas as provas de omnium, sendo que Raquel Rodrigues foi terceira, com 217 pontos negativos.