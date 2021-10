Rui Oliveira e o Paris-Roubaix: «Estava num campo de guerra a tentar sobreviver»

O Paris-Roubaix deste domingo foi, em 118 anos de edições, uma das mais míticas devido às adversas condições climatéricas, cuja chuva, vento, lama, barro e poças de água, tornaram os troços de pavés ainda mais complicados. Foram muitos os que não conseguiram terminar, dois deles os portugueses Rui Oliveira (Emirates) e André Carvalho (Cofidis), mas fica para ambos o sonho de já poderem dizer que participaram numa das mais espetaulares corridas do Mundo.





"Acho que nunca mais vou esquecer este dia na minha vida!!", escreveu nas redes sociais Rui Oliveira, dando conta depois das dificuldades que sentiu."Foi épica a corrida de ontem e senti que estava num campo de guerra a tentar sobreviver a todas as condições adversas fizeram desta corrida a mais espetacular das corridas""Espero voltar nos próximos anos para fazer mais e melhor neste monumento"As fotos que publicou juntamente com esta mensagem atestam bem o que foi o Paris-Rouxaix, também conhecido pelo 'Inferno do Norte', de 2021.