Rui Oliveira é vice-campeão europeu em eliminação

Rui Oliveira conquistou esta quarta-feira a segunda medalha para Portugal no Europeu de pista, em Grenchen (Suíça), ao sagrar-se vice-campeão em eliminação.Depois da corrida de scratch feminina, onde Maria Martins conquistou o ouro, o ciclista português, de 26 anos, entrou em ação em eliminação e esteve muito bem taticamente, mas acabou por ser batido no sprint final pelo alemão Tim Torn Teutenberg.O holandês Philip Heijnen ficou com o bronze.Com este resultado, o corredor da Emirates arrecadou a terceira prata em Europeus de pista, contando ainda com Glasgow'2018 (eliminação) e Plovdiv'2020 (madison), para além de ter ganho bronze em Berlim'2017 (eliminação).