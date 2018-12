Rui Oliveira em 16.º em omnium na Taça do Mundo de Berlim de pista

O português Rui Oliveira terminou este domingo em 16.º o concurso de omnium da Taça do Mundo de Berlim de ciclismo de pista, conquistada pelo australiano Sam Welsford.Rui Oliveira fez quase todo o concurso na segunda metade da classificação, conseguindo o 14.º lugar em scratch, o 19.º na corrida tempo e o 10.º em eliminação. Com estes resultados, transitou para a corrida por pontos no 17.º posto entre 24 participantes.Nesta especialidade, Rui Oliveira, debilitado por uma semana em que sofreu problemas gastrointestinais, subiu um lugar e terminou a competição em 16.º com 43 pontos.O australiano Sam Welsford venceu o concurso, com 128 pontos, enquanto o espanhol Albert Torres e o holandês Jan-Willem van Schip asseguraram os restantes lugares do pódio, com 118 e 113, respetivamente."Não estava nas melhores condições, porque a gastroenterite debilitou-me muito. No entanto, nas duas primeiras provas cometi erros táticos, que servirão de aprendizagem para fazer melhor nas próximas competições", afirmou Rui Oliveira, citado pela assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Ciclismo.