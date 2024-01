Rui Oliveira foi 14.º na primeira etapa do AlUla Tour

O ciclista português Rui Oliveira (UAE Emirates) foi esta terça-feira 14.º classificado na primeira etapa do AlUla Tour, antiga Volta à Arábia Saudita, sendo 17.º na geral.

Rui Oliveira foi 14.º no final dos 149,5 quilómetros com início e final em Al Manshiyah, onde o ciclista holandês Casper van Uden (dsm-firmenich) se impôs ao sprint diante do compatriota Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) e do belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), respetivamente segundo e terceiro com as mesmas 03:18.45 horas do vencedor.

Na geral, Casper van Uden, de 22 anos, lidera com quatro segundos de vantagem para Groenewegen e seis sobre Merlier, graças às bonificações distribuídas na meta, com Oliveira em 17.º, a 10.

O seu irmão gémeo Ivo, também da UAE Emirates, foi 43.º na tirada e ocupa a 45.ª posição da geral, também a 10 segundos do jovem da dsm-firmenich.

Na quarta-feira, a segunda etapa liga o Winter Park de AlUla à reserva natural de Sharaan.