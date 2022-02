Rui Oliveira foi 64.º na Omloop Het Nieuwsblad

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista português Rui Oliveira (UAE-Emirates) terminou este sábado o Circuito Omloop Het Nieuwsblad Elite em 64.º lugar, numa prova conquistada pelo anfitrião belga Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Rui Oliveira integrou o grupo do grosso do pelotão, a partir do 22.º classificado, chegando a 1.30 minutos de Van Aert, que conseguiu 22 segundos de avanço para o italiano Sonny Colbrelli (Bahrain), o primeiro de um grupo de 16 ciclistas.

Van Aert cumpriu os 204,2 quilómetros entre Gent e Ninove em 4:50.46 horas.

No seu primeiro dia de competição esta época, Wout van Aert, de 27 anos, atacou a 13 quilómetros da meta, antes da derradeira subida, conseguindo o primeiro triunfo de um ciclista belga em 33 anos, para regozijo de centenas de espetadores.