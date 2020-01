Rui Oliveira fratura clavícula

Rui Oliveira sofreu este sábado uma queda nos Seis Dias de Bremen, em pista, da qual resultou a fratura de clavícula, colocando em causa a sua particiapção nos Mundiais de pista, no final de fevereiro, numa altura em que Portugal luta por uma presença, inédita, em Jogos Olímpicos nesta variante. Foi o próprio a dar conta do diagnóstico nas redes sociais.





E precisamente a pensar nos pontos para Tóquio'2020, Rui Oliveira e João Matias estavam a conseguir esse objetivo na Alemanha, ao terminarem o primeiro dia no concurso de madison na liderança. Só que no segundo dia a queda de Rui Oliveira obrigou João Matias a ficar sozinho em pista, originando a desqualificação de Portugal.A delegação portuguesa não concordou com esta decisão, pelo que o selecionador nacional, Gabriel Mendes, vai apresentar um protesto formal, alegando que deveria ter sido aplicada a possibilidade regulamentar de considerar que Rui Oliveira estava neutralizado ao invés de considerar que houve desistência.