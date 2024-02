Rui Oliveira nono na quarta etapa do AlUla Tour

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Rui Oliveira (UAE Emirates) foi esta sexta-feira nono na quarta etapa do AlUla Tour, antiga Volta à Arábia Saudita em bicicleta, vencida pelo belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), que somou o segundo triunfo seguido.

Rui Oliveira terminou no nono posto a quarta e penúltima etapa, com 142,2 quilómetros entre Hegra e Maraya, três segundos depois de Merlier, que voltou a bater ao sprint o francês Bryan Coquard (Cofidis) e o holandês Casper van Uden (dsm-firmenich), segundo e terceiro classificados, respetivamente, e arrebatou a liderança da corrida.

Ivo Oliveira, companheiro de equipa do seu irmão gémeo, não foi além do 119.º lugar na tirada, a 10.14 minutos do vencedor.

Na classificação geral, Merlier vai iniciar a quinta e última etapa com quatro segundos de vantagem sobre Van Uden, segundo colocado, e 14 sobre Coquard, agora terceiro.

Rui Oliveira subiu quatro lugares, para o 19.º posto, a 36 segundos do camisola amarela, enquanto Ivo Oliveira 'caiu' 67, para o 95.º, a 11.10.

No sábado, a derradeira etapa da corrida saudita, vencida em 2023 por Rúben Guerreiro (Movistar), vai levar o pelotão da cidade antiga de AlUla ao topo da montanha vulcânica Harrat Uwayrid, numa viagem de 150,2 quilómetros, que termina com uma ascensão de quatro quilómetros com um pendente de 12%.