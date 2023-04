Rui Oliveira sobre o Paris-Roubaix: «Um caos nunca antes vivido»

O Paris-Roubaix deixa sempre a sua marca e não deixa ninguém indiferente. Este ano não foi diferente. "Um caos como nunca antes vivido", começou por revelar nas redes sociais Rui Oliveira, um dos dois portugueses que alinhou e terminou a 120.ª edição da clássica dos pavés, ganha por Mathieu van der Poel. O ciclista da Emirates foi 52.º, a 6.48 minutos, lamentando que alguns azares o tenham travado em busca de um melhor resultado. Ainda assim, congratula-se por ter terminado tão dura corrida, depois da desistência em 2021."Senti-me com muito boas pernas toda a corrida até que o 'motor' explodiu nos últimos metros do Carrefour de L’arbre quando seguia no principal grupo! Ainda assim estou orgulhoso de como corri, sempre na frente e atento, uma pena a queda que houve na frente na floresta onde fui obrigado a parar e perdi o contacto com alguns dos favoritos que depois se juntaram à frente. Mas isto é o Roubaix e estou feliz por ter chegado ao velódromo são e salvo. A primeira vez que terminei e sem dúvida que não esqueço mais! Até pro ano".