Rui Oliveira termina Volta à Eslovénia no 80.º lugar

O ciclista italiano Diego Ulissi (UAE-Emirates) venceu este domingo a Volta à Eslovénia, depois de terminar a quinta e última etapa integrado no pelotão da frente, enquanto o português Rui Oliveira (UAE-Emirates) despediu-se na 80.ª posição.A etapa que ligou Trebjne a Novo Mesto, num total de 167,5 quilómetros, foi vencida pelo italiano Giacomo Nizzolo (Dimension Data), que cortou a meta após 4:01.55 horas, liderando o grupo em que estava Ulissi e o compatriota Giovanni Visconti (Neri Sottoli-Selle Italia), que também lutava pelo triunfo na prova.Ulissi manteve os 22 segundos de vantagem sobre Visconti e garantiu o lugar mais alto lugar do pódio, que ficou completo com o russo Aleksandr Vlasov (Grazprom-Rusvelo), que terminou a 25 de vencedor.No último dia de competição, Rui Oliveira voltou a cair na geral e terminou a 59 minutos de Ulissi.