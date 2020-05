Rui Sousa vai ponderar se avança com candidatura à Federação Portuguesa de Ciclismo

O ex-ciclista e presidente da Junta de Freguesia de Barroselas e Carvoeiro, Rui Sousa, disse ao nosso jornal que vai ponderar se avança mesmo com a candidatura à Federação Portuguesa (FPC), após o ano passado ter assumido ser candidato.





"Como o Governo permite as eleições em 2021 pensei que pudessem ser nessa altura. Mas já foram marcadas para novembro e nesta altura a prioridade é a pandemia", disse-nos Rui Sousa, que sempre mostrou divergências com a política seguida pelo atual presidente, tendo ontem mesmo criticado Delmino Pereira nas redes sociais por causa de um vídeo do dirigente a andar de bicicleta ainda no confinamento.Pouco depois retirou o conteúdo – "percebi que aquele vídeo tinha a ver com uma situação mais privada e não quero também prejudicar o ciclismo", justificou –, sendo que Pereira revelou ter avançado com uma queixa na PJ sobre quem publicou pela primeira vez o vídeo no fim de semana passado.