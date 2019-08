Rui Vinhas em quarto na terceira etapa da Volta a Limousin

O português Rui Vinhas (W52-FC Porto) foi esta sexta-feira quarto classificado na terceira etapa da Volta a Limousin, em França, ganha pelo francês Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale), novo líder da geral.Cosnefroy, de 23 anos, completou os 176,8 quilómetros entre Chamboulive e Beynat em 4:23.12 horas, com Vinhas a cortar a meta a nove segundos do vencedor e novo camisola amarela.O francês da AG2R lidera com 11 segundos de vantagem para o compatriota Lilian Calmejane (Total Direct Energie), enquanto o português subiu ao quinto posto e segue a 28 segundos da liderança.No sábado, a quarta e última etapa da 52.ª edição liga Confolens a Limoges, ao longo de 177,4 quilómetros, numa etapa de média montanha que inclui duas contagens de montanha de terceira categoria, uma de segunda e uma chegada com ligeiro ascendente.