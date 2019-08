Rui Vinhas fecha Volta a Limousin no sexto lugar

O português Rui Vinhas (W52-FC Porto) fechou este sábado a Volta a Limousin em bicicleta no sexto lugar final, após a quarta e última etapa, vencida ao sprint pelo italiano Francesco Gavazzi (Androni Giocattoli-Sidermec).Gavazzi, de 35 anos, completou a ligação de 177,4 quilómetros entre Confolens e Limoges em 4:38.17 horas, batendo o francês Guillaume Martin (Wanty Gobert), segundo, e o também francês Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale), terceiro.Cosnefroy acabou por vencer a geral final, conseguindo a primeira vitória profissional numa corrida por etapas aos 23 anos, à frente dos compatriotas Lilian Calmejane (Total Direct Energie), segundo, e Guillaume Martin, terceiro.Vinhas acabou em sexto e como melhor elemento dos dragões, que este sábado colocaram César Fonte nos primeiros lugares da etapa, no 10.º posto, para fechar no 16.º lugar da geral.