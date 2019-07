Rui Vinhas vence segunda etapa do Troféu Joaquim Agostinho: Veloso continua na liderança

O português Rui Vinhas (W52-FC Porto) venceu este sábado a segunda etapa do Grande Prémio Internacional de Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho, em que o colega de equipa espanhol Gustavo Veloso conservou a liderança da geral individual.Vinhas, vencedor da Volta a Portugal em 2016, triunfou no circuito de Torres Vedras após 152,7 quilómetros, que arrancaram na Atouguia da Baleia, batendo Henrique Casimiro (Efapel), que terminou com o mesmo tempo, três segundos à frente do pelotão, liderado pelo espanhol Jaume Sureda (Burgos-BH), terceiro.Na classificação geral, Veloso é primeiro desde a vitória no prólogo, na quinta-feira, tendo agora oito segundos de vantagem para Henrique Casimiro, que subiu ao segundo posto.O também dragão Samuel Caldeira é terceiro, a 13 segundos, Sérgio Paulinho (Efapel) é quarto a 14 e Vinhas subiu ao quinto, a 18.Sureda aproveitou o último lugar no pódio para assumir a liderança na classificação dos pontos, tendo também a camisola de melhor jovem em prova.No domingo, a terceira e última etapa liga a Foz do Arelho a Alto do Montejunto, ao longo de 179,3 quilómetros que contam com três contagens de montanha de terceira categoria antes dos quilómetros finais, com duas metas de montanha de primeira, a última delas a coincidir com a meta.